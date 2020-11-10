Москва, 10 ноября 2020, 11:45 — REGNUM ЛДПР не поддержит кандидатуры на пост глав Минтранса и Минприроды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин обновляет правительство — все новости»
«Савельев — он хороший человек, но министром должен быть специалист по строительству дорог», — сказал Жириновский.
Также парламентарии не поддерживают утверждение Александра Козлова на пост главы Минприроды.
«И второй министр — природным ресурсов Козлов, мы недовольны им во время выборов в Амурской области», — отметил Жириновский.
Ранее о той же позиции заявили в «Справедливой России».
Парламентарии обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.
Читайте ранее в этом сюжете: «Справедливая Россия» сомневается в Савельеве и Козлове