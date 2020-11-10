Сеул, , 11:45 — REGNUM В период с 12 по 15 ноября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в серии мероприятий по линии АСЕАН, которые пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера Кан Мин Сока.

По его словам, 12 ноября глава государства примет участие в саммите Южная Корея — АСЕАН, в ходе которого обсудит региональные проблемы с лидерами стран Юго-Восточной Азии, 13 ноября — в саммите Южная Корея — Меконг, 14 ноября — в саммите АСЕАН +3 и саммите стран Восточной Азии.

Известно, что 15 ноября Мун Чжэ Ин примет участие в подписании соглашения о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.