Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) готов к началу работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в стране. Об этом заявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко, сообщила пресс-служба нацбанка.

Данное заявление прозвучало на встрече чиновника с главой миссии МВФ на Украине Иванной Владковой Голлар.

«Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки», — сказал Шевченко.

Он заверил представителя МВФ в том, что Украина продолжает проводить реформы финансового сектора и выполнять обязанности перед международными партнёрами.

«Национальный банк выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы Stand-by. Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривны, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках», — отметил глава правления НБУ.

Напомним, в данный момент Шевченко находится в США. У него запланированы встречи с представителями МВФ, Всемирного банка, а также Международной финансовой корпорации (IFC).

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