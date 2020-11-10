Вашингтон, 10 ноября 2020, 11:44 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) готов к началу работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в стране. Об этом заявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко, сообщила пресс-служба нацбанка.
Данное заявление прозвучало на встрече чиновника с главой миссии МВФ на Украине Иванной Владковой Голлар.
Он заверил представителя МВФ в том, что Украина продолжает проводить реформы финансового сектора и выполнять обязанности перед международными партнёрами.
Напомним, в данный момент Шевченко находится в США. У него запланированы встречи с представителями МВФ, Всемирного банка, а также Международной финансовой корпорации (IFC).
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