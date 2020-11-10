Стокгольм, , 11:26 — REGNUM Шведское управление связи и телекоммуникаций решило отложить запланированный на 10 ноября аукцион по покупке частот 5G. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В ведомстве это объяснили постановлением Административного суда Стокгольма о временном снятии запрета для Huawei участвовать в аукционе.

Как сообщало ИА REGNUM, Шведское управление связи и телекоммуникаций запретило двум китайским компаниям участвовать в аукционе по покупке частот пятого поколения связи. Решение, действие которого распространялось на Huawei и ZTE, было принято по просьбе Службы государственной безопасности и Вооруженных сил Швеции.

К участию в аукционе были допущены компании Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige и Teracom. Только им было решено участвовать в тендере по покупке полос в частотных диапазонах 3,5 ГГц и 2,3 ГГц.