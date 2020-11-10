Москва, , 11:16 — REGNUM Подписание лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев будет способствовать окончательному урегулированию армяно-азербайджанского противостояния. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Россия вновь выступает как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве. Есть надежда, что мир наконец придет в Нагорный Карабах», — отметил Слуцкий.

Военного решения проблемы не существовало, уверен парламентарий. Он видит главную задачу в прекращении гибели людей и продолжении поиска путей дипломатического урегулирования.

«В своей парламентской плоскости мы готовы и дальше также предпринимать все необходимые посреднические усилия для окончательной стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха», — заключил он.