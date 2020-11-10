Москва, , 11:13 — REGNUM «Справедливая Россия» намерена поддержать четырех кандидатов, предложенных главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, по двум депутаты воздержатся при голосовании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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«Представлены шесть кандидатур, четыре кандидатуры мы решили поддержать, по двум будем воздерживаться», — сообщил Емельянов.

Так, депутатов не устраивает кандидатура на пост главы Минтранса Виталия Савельева — «не устраивает его работа на посту руководителя «Аэрофлота», уточнил парламентарий.

Также, по его словам, «вызывает сомнения кандидатура Александра Козлова, не совсем понятно какое отношение он имеет по своей биографии к природным ресурсам».

Парламентарии обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.

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