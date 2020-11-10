Белосток, Польша, , 11:11 — REGNUM 9 ноября суд Подляшского воеводства в польском Белостоке после рассмотрения апелляции вынес приговор 25-летнему местному жителю, который избил подростка — одного из участников Марша равенства, посвященного борьбе за права ЛГБТ-сообщества. Об этом передает Onet.pl.

Марш равенства был проведен в Белостоке 20 июля прошлого года. После того, как участники стали расходиться, 25-летний мужчина напал на принимавшего в нем участие подростка. Инцидент произошел в центре города, на ул. Сураской. Его зарегистрировал на видео один из прохожих. Ролик появился в интернете. Его использовали в полиции в ходе разбирательства по делу.

Обвинение указало, что нападение носило хулиганский характер, а преступник действовал умышленно, демонстрируя грубое пренебрежение законами и порядком. У атакованного подростка после сильного удара ногой была сломана ключица.

Нападавший приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. При этом, это на полгода меньше, чем было по решению суда первой инстанции.