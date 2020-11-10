Пекин, , 11:08 — REGNUM В связи с расширением санкций по Гонконгу и «одобрением насилия» со стороны радикально настроенных элементов власти Китая выражают США «решительный протест». Об этом 10 ноября заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы выражаем решительный протест <…> и настаиваем, чтобы Соединенные Штаты прекратили вмешиваться во внутренние дела Гонконга, немедленно отменили санкции», — заявил официальный представитель китайского МИД.

Также он указал, что, по мнению властей КНР, Вашингтон фактическим образом оказывает поддержку «преступным элементам, действия которых подрывают национальную безопасность Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что ещё четыре гражданина Китая были вписаны в санкционные списки США из-за ситуации с Гонконгом.