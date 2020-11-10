Тбилиси, , 11:04 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительные приговоры пятерым участникам акции протеста, которая проходила возле здания Центризбиркома Грузии в ночь с 8 на 9 ноября. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, двух задержанных возле ЦИК суд приговорил к аресту на пять суток, а троих — к штрафу в размере 1000 лари (около $300). Сообщается, что сторона обвинения представила в качестве доказательства видео с места происшествия, но адвокаты заявили, что их подзащитных там нет.

Всего возле ЦИК правоохранители во время беспорядков задержали 19 человек. По остальным судебные заседания еще не состоялись.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии собрали своих сторонников возле парламента Грузии, чтобы выразить несогласие с результатами голосования на парламентских выборах. Центризбирком обвинили в «фальсификациях» и призвали протестующих отправиться к ЦИК. Там участники акции попытались прорваться внутрь здания, но правоохранители разогнали их водометом.

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