Киев, , 11:03 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко не сможет вновь возглавить страну. Об этом заявил политолог Вадим Карасёв 9 ноября в эфире телеканала NewsOne.

«Референдум о недоверии к нему состоялся в 2019 году. Вы что, думаете, его олигархи пустят,… у которых есть влияние, между прочим?» — сказал эксперт.

По его мнению, политический класс Украины встанет на защиту президента Украины Владимира Зеленского, лишь бы не пустить к власти Порошенко.

Карасёв отметил, что его версию подтверждают высказывания бывшего депутата Верховной рады Давида Жвании, который заявил, что Порошенко может стать премьер-министром Украины, но не президентом.

Политолог добавил, что на прошедших выборах партия Порошенко «Европейская солидарность» показала неплохой результат, однако это насторожило многих украинских политиков, кто в конечном итоге заставит их сплотиться вокруг Зеленского, чтобы не допустить возвращения Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший соратник Петра Порошенко Давида Жвания заявил, что в результате госпереворота на Украине президентом страны может стать мэр Киева Виталий Кличко, а Порошенко — премьер министром.

Читайте также: Экс-депутат Рады рассказал Зеленскому о подготовке к «свержению президента»