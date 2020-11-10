Вашингтон, , 10:57 — REGNUM «Закрытый ланч» с сенаторами от Республиканской партии проведёт 10 ноября вице-президент США Майкл Пенс. Он будет его первой встречей с однопартийцами после выборов, прошедших 3 ноября, сообщает газета The Hill.

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Издание отмечает, что пока большинство сенаторов-республиканцев не готово призвать действующего президента Дональда Трампа объявить о своём поражении. Американские СМИ ранее уже назвали победителем соперника Трампа, демократа Джозефа Байдена. Не делал таких призывов и Пенс.

В своём Twitter вице-президент написал 9 ноября, что республиканцы должны бороться за Трампа до тех пор, пока законным образом не подсчитают последний избирательный бюллетень.

«Ещё не всё потеряно», — отметил Пенс.

В июне на такой же встрече Пенс, уточняет издание, старался подбодрить сенаторов в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

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