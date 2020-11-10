Ереван, , 10:40 — REGNUM Католикос всех армян Гарегин II призвал граждан Армении объединиться и сохранять спокойствие, а также воздержаться от насилия и беспорядков. Об этом 10 ноября сообщает Sputnik Армения.

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"Гарегин Второй призвал армян объединиться и сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, воздержатся от насилия и беспорядков», — пишет издание.

Он также призвал власти Армении и Нагорного Карабаха представить основательные и исчерпывающие объяснения принятого трехстороннего заявления по Карабаху.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что воюющие в Нагорном Карабахе стороны — Армения и Азербайджан — подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий. Полное прекращение огня объявляется с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент РФ.