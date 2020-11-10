Вашингтон, , 10:38 — REGNUM По меньшей мере в пяти штатах соратники действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии подали иски, оспаривающие процесс подсчета голосов на президентских выборах. Однако эти разбирательства не изменят ситуацию в пользу Трампа.

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Иски были поданы в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Аризоне и Неваде. В этих штатах разрыв между Трампом и кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом был небольшим.

Жалобы касаются обработки бюллетеней, отправленных по почте, или процедуры подсчёта голосов. Во многих случаях они уже отклонены. Количество бюллетеней в других исках не сможет изменить ситуацию, которая пока складывается в пользу Байдена, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги выборов президента США, которые состоялись 3 ноября, пока не объявлены официально. Соперник Трампа Байден провозгласил себя победителем.

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