Москва, , 10:34 — REGNUM Кандидаты на должности глав Минстроя и Минприроды согласились с необходимостью разработки программы по переселению граждан из домов из-за подмыва рек, сообщил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»).

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"Река Волга, как и другие реки, подмывает правый берег, что ведёт к обрушению домов. Ни в какие программы эти дома не входят. Оба потенциальных министра согласились с необходимостью принять такую программу, направлю официальное предложение», — отметил Шеин в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме проходят консультации по утверждению кандидатов, предложенных главой правительства Михаилом Мишустиным на посты глав пяти министерств. На пост главы Минстроя претендует Ирек Файзуллин, а на пост главы Минприроды — Александр Козлов.