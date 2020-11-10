Москва, , 10:25 — REGNUM Законопроект о заполнении электронных трудовых книжек и о правах граждан на получение сведений из них правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Электронная трудовая книжка Sudak.rk.gov.ru

Граждане получат право обратиться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) для включения в их индивидуальные лицевые счета сведений о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 г. согласно записям в трудовой книжке.

Поправками предусматривается, что сведения о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 г. вносятся в раздел «Сведения о трудовой деятельности» индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица согласно записям, содержащимся в трудовой книжке. При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 г. со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел «Сведения о трудовой деятельности» включаются с учетом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности.

В правительстве отмечают, что в ПФР имеется информация о работодателях, у которых зарегистрированное лицо осуществляло деятельность, в том числе за периоды работы до 1 января 2020 г. Однако информация о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых осуществлялись прием, перевод или увольнение сотрудника, в ПФР отсутствует. Таким образом, при реализации предусмотренных законопроектом норм произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех должностях (профессиях), по которым работник осуществлял трудовую деятельность, его переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.

«При этом будет осуществляться проверка и при необходимости уточнение периодов деятельности у того или иного работодателя в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением правления ПФР от 15 октября 2019 г. №519п «Об утверждении Порядка осуществления корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет», в который будут внесены необходимые дополнения после принятия законопроекта», — отмечается в сопроводительных документах.

Принятие закона также упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе и позволит гражданам не представлять трудовые книжки и обратиться дистанционно в центры занятости населения для получения пособия по безработице в режиме «онлайн», указали авторы.

В настоящее время осуществляется постепенный переход от «бумажных» трудовых книжек к «электронным». Работодатель передает в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работника, формирующиеся с 1 января 2020 г.