Москва, , 10:24 — REGNUM Из Ульяновска в Нагорный Карабах направлен очередной самолёт Ил-76, на борту которого находятся российские миротворцы. Об этом 10 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

«Десятый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома «Ульяновск-Восточный», — говорится в сообщении.

Также в зону конфликта будут доставлены материальные средства и бронетранспортёры.

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Как сообщало ИА REGNUM, нахождение в Нагорном Карабахе российских миротворцев предусмотрено трёхсторонним соглашением о полном прекращении боевых действий в зоне конфликта, подписанным 9 ноября президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Всего в регион планируется перебросить 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Командование этим контингентом будет развёрнуто в Степанакерте.

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