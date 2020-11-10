Сухум, , 10:26 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии 9 ноября провели совещание с представителями Совета безопасности республики, Службы государственной безопасности (СГБ), Генпрокуратуры и министерства обороны в связи тем, что в селе Аибга, которое находится на спорной с Россией территории, был построен мост. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Аибга разделено рекой Псоу, по которой в основном проходит граница между Абхазией и Краснодарским краем. Принадлежность этого населенного пункта является предметом спора, и абхазо-российская комиссия по делимитации границы решила временно там объявить особый режим, который не допускает односторонних действий на этой территории. Недавно в СМИ появилось сообщение, что через реку Псоу был перекинут мост, соединяющий две части села.

Депутаты рекомендовали Пограничной службе СГБ связаться с российскими коллегами и выяснить, каким образом появился несогласованный мост. Отреагировать также попросили и МИД Абхазии.

«Министерству иностранных дел Республики Абхазия было предложено отреагировать на факт осуществления деятельности депутатом городского собрания Сочи Сергеем Шевелевым на территории села Аибга Гагрского района Республики Абхазия и его заявления, прозвучавшие в СМИ, где он говорит о принадлежности Российской Федерации вышеназванной территории», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что демаркация на участке, где находится село Аибга, не завершена. Споры о его принадлежности идут со времени существования СССР. Предварительно одна часть села входит в Адлерский район Сочи Краснодарского края РФ, а другая — в Гагрский район Абхазии.