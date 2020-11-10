Варшава, , 10:22 — REGNUM 9 ноября на улицах Варшавы снова протестовали таксисты, требуя, чтобы их отрасль была включена в систему защиты от кризиса, связанного с ограничениями из-за пандемии. Представители протестующих остановились на площади Тшех Кшыжув перед министерством развития, труда и технологий, где поставили символический гроб. Об этом передает Dziennik.

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В начале акции таксисты встретились возле Национального стадиона в Варшаве, а затем отправились на площадь Тшех Кшижув, на которой находится министерство развития, труда и технологий. Туда водители поместили символический гроб с подписью «Индустрия похорон».

«Мы пришли сюда, чтобы напомнить правительству, что ждем добавления нашей отрасли в актикризисный щит. Не добавлять нашу сфере — это конец таксистам», — заявили активисты протеста.

Напомним, ранее правительство Польши утвердило план помощи отраслям, наиболее пострадавшим вследствие пандемии коронавируса. Речь идет в первую очередь об общепите и спортивных центрах — из-за пандемии значительно снизилось количество их посетителей. Таксисты указывают, что количество пассажиров также значительно сократилось, вследствие чего они понесли убытки, поэтому требуют государственной помощи и для своей отрасли.