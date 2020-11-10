Степанакерт, , 10:18 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжались, то была бы потеряна вся республика.

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По его словам, были потеряны Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, часть Гадрутского района, части Мартунинского и Аскеранского районов и Шуши. Бои шли уже на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

«Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах», — написал он на своей странице в Facebook.

Он добавил, что было бы больше жертв, поскольку боевые действия, перекинувшись в тыл, привели бы к непоправимым последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что воюющие в Нагорном Карабахе стороны — Армения и Азербайджан — подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий. Полное прекращение огня объявляется с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент РФ.