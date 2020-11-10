Киев, , 10:18 — REGNUM Правительство Украины обратилось к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны с предложением ввести санкции против Никарагуа. Об этом сообщает 9 ноября «Интерфакс—Украина».

Журналисты отмечают, что санкции предлагается ввести в связи с открытием почётного консульства Республики Никарагуа в Крыму, которое не было согласовано с украинской стороной.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как на Украине произошёл государственный переворот и законная власть в стране была уничтожена. Население полуострова одобрило идею воссоединения с Россией на референдуме, результаты которого не были признаны Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крым прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес для открытия первого на полуострове представительства иностранного государства.

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