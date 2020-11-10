Степанакерт, , 10:08 — REGNUM Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потеряла контроль над городом Шуши ещё 7 ноября. Об этом 10 ноября сообщил президент НКР Араик Арутюнян.

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"Спорили, в наших ли руках Шуши или нет, но основной контроль над Шуши мы потерли с 5 ноября, а полностью — с 7 ноября», — приводит его слова РИА Новости.

Также Арутюнян уточнил, что власти НКР не хотели верить в то, что полностью теряют свою территорию и что у них нет возможности вести войну с человеческими ресурсами и техникой, которые имеются в их распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свои поздравления властям Азербайджана в связи с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.