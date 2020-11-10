Саратов, , 10:34 — REGNUM Депутаты саратовской областной думы рассматривают «закон о тишине», устанавливающий ограничения по времени и по источникам шума в жилых помещениях и дорабатывают его. Инициатива была предложена еще в июле, сообщают «Известия», но тогда законопроект раскритиковали из-за запрета на шум с 13:00 до 15:00.

В Саратовской области, согласно законопроекту, предлагается ввести запрет на шум с 21:00 до 9:00 с понедельника по четверг и с 22:00 до 10:00 с пятницы по воскресенье, а также установленные федеральным и областным законодательством нерабочие праздничные дни. Парламентарии предлагают запретить нарушать покой в квартирах и иных жилых помещениях, а также на детских, спортивных, игровых площадках, расположенных в жилых зонах. В перечень источников шума попали ремонтные работы, пиротехника (кроме новогодних праздников), звуковоспроизводящая аппаратура.

Со слов инициатора законопроекта, депутата Саратовской облдумы Юлии Литневской, собственники предложили создать шумовую карту города, которая поможет установить один из главных источников шума. Основной такой зоной оказался центр города. Также огромную роль в шумовом загрязнении играют машины со звуковоспроизводящими устройствами, которые по сути являются передвижными дискотеками. Они тоже нарушают покой граждан, и поэтому вошли в список источников шума в нашем законопроекте, добавила депутат.

Кроме этого, для стимулирования бизнеса Литневская предлагает разграничить город на спальные районы и зоны, где граждане отдыхают, а где развлекаются. Мнения и интересы не только жильцов, но и предпринимателей намерены учесть депутаты, резюмировала Литневская.

ИА REGNUM напоминает, в Белгородской области запретили шуметь с 22:00 до 08:00. Под действие документа подпадают многоквартирные и частные дома, земельные участки, на которых они расположены, дачи, объекты социальной инфраструктуры, гостиницы и прочие. С 22:00 до 08:00 запрещено шуметь, громко слушать музыку, петь и играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику. Наказывать также смогут за «непринятие мер по отключению сигнализации автомобиля». Кроме того, тишину нужно соблюдать с 12:00 до 14:00 при ремонтно-строительных и погрузо-разгрузочных работах, в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Читайте также: В Белгородской области утвердили закон о тишине