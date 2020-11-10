Москва, , 09:57 — REGNUM В Госдуме назвали перечень поручений президента РФ Владимира Путина в лесной отрасли шагом вперед и ожидают оперативной работы правительства РФ.

«Что беспокоит. Это сроки. Они очень сжатые и потребуют от правительства чудес управления и работоспособности. Например, единая система должна быть разработана к 31 декабря этого года. Верим. Надеемся. Ждем», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Еще одна «точка напряжения» — это поддержка компаний для строительства переработки древесины к 2022 году, когда будет запрещен вывоз кругляка, рассуждает парламентарий.

«Все-таки в этих компаниях работает большое количество людей, поэтому поддержка должна быть реальной. Иначе многие могут лишиться рабочих мест, которые и так сокращаются в связи с кованными ограничениями. Но я пока не видел отражения таких мер поддержки в бюджете. Как это будет реализовываться — тоже пока вопрос», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, опубликован перечень поручения главы государства в сфере лесопользования. Речь идет в том числе о создании единой информационной системы, которая сделает лесную отрасль полностью открытой, начиная от места заготовки, заканчивая конечным покупателем.

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