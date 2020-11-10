Москва, , 09:46 — REGNUM Нынешняя ситуация, которая складывается вокруг выборов президента Соединённых Штатов, наглядно показывает наличие кризиса доверия к государственным институтам в стране. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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Он подчеркнул, что кризис доверия — «это проблема мировая». Однако то, что сейчас происходит в США, по его словам, — это «самый типичный рафинированный кризис доверия общества, социальных групп к государственным институтам, прежде всего к институту президентства».

«В Европе мы то же самое наблюдаем в целом ряде случаев», — подчеркнул в беседе с ТАСС Белоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Соединённых штатах состоялись выборы главы государства. За высший руководящий пост боролись действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден.

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Пока дата официального подведения итогов выборов главы государства в США неизвестна. Крупнейшие американские СМИ уже заявили о победе Джозефа Байдена. При этом Трамп неоднократно заявлял о мошенничестве и фальсификациях в ходе голосования. Окончательное голосование коллегии выборщиков запланировано на 14 декабря, а инаугурация президента США должна состояться 20 января 2021 года.

Добавим, что ряд глав государств, в частности канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Армении Армен Саркисян, уже направили Джозефу Байдену свои поздравления с победой на выборах президента США.

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