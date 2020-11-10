Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии запланировали на 14 ноября проведение новой протестной акции. Об этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», 9 ноября объявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, выступая на митинге возле здания парламента в Тбилиси на проспекте Руставели.

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Численность акции протеста, которая проходила 8 ноября, в оппозиции оценили в 45 тысяч. Мелия заявил, что нужно опровергнуть заявления председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и исполнительного секретаря партии Ираклия Кобахидзе, что на тот митинг пришло мало людей.

«Нас должно собраться очень много на проспекте Руставели, чтобы мир еще раз увидел, что нас море людей, а не семь тысяч, как говорят Кобахидзе и Иванишвили. Этот проспект в субботу, в 15 часов должен быть переполнен», — сказал представитель ЕНД.

Мелия также заявил о недопустимости снижения «протестного заряда» и пообещал, что новые акции оппозиции будут проходить в разных местах ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». В Тбилиси и Батуми с начала ноября регулярно проводят акции протеста.

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