Ереван, , 09:43 — REGNUM С призывом к жителям Армении не поддаваться панике обратилась супруга премьер-министра страны Никола Пашиняна — Анна Акопян. Она сообщила об этом 10 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

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«Дорогой народ, родные. Не поддавайтесь панике. Как и все наши солдаты, мы на своих позициях», — говорится в сообщении Акопян.

Также она призвала всех жителей Армении «не колебаться и не сомневаться» и подчеркнула, что «у нас нет родины, которую бы мы уступили врагу или предателям».

Кроме того, супруга Пашиняна рассказала, что после того, как стало известно о подписании соглашения, поступило срочное сообщение о том, что ей и ее отряду нужно покинуть свои позиции и вернуться в Ереван.

«Я ответила, что до тех пор, пока не переговорю с мужем, никуда не поеду. Переместилась туда, где можно было выйти на связь, и, как я была уверена, премьер-министр республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать», — уточнила Акопян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой к тем, кто не имеет отношения к погромщикам, разойтись по домам, обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян.