Варшава, , 09:27 — REGNUM В честь Дня независимости Польши министерство образования республики организовало акцию «Гимн в школы». Мероприятие будет осуществлено в форме исполнения национального гимна учащимися школ, воспитанниками детских садов и иных учреждений образования. Заявки уже подали 13 тысяч учебных заведений. Об этом передает Polskie Radio 24.

Пресс-секретарь министерства образования Анна Островская говорит, что из-за пандемии мероприятие в этом году пройдет в удаленном формате — участники опубликуют видео с исполнением гимна в интернете и обозначат его хэштегом #SzkołaDoHymnu, чтобы иные участники и пользователи интернета смогли ознакомиться со всеми видеороликами.

«Нам не терпится ознакомиться с исполнением гимна такого большого количества школ, детских садов и иных учебных заведений. Мы рекомендуем всем публиковать запись исполнения на сайтах учреждений и делиться фотографиями и видео в социальных сетях со специальным хэштегом», — отметила пресс-секретарь.

Участники могут опубликовать видео не позднее 11 ноября — именно в этот день Польша празднует День независимости. Дата выбрана в честь провозглашения независимости государства.