Оттава, , 09:34 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с кандидатом в президенты США Джозефом Байденом перспективы сотрудничества двух стран. Об этом Трюдо написал в своём микроблоге в Twitter.

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Канадский лидер снова поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США. Ранее, добавил Трюдо, они с Байденом уже работали вместе и готовы снова заняться решением проблем. Это и пандемия коронавируса, и изменение климата.

Политики также обсудили торговлю, энергетику, ситуацию в НАТО, проблему расизма.

«По этим и другим вопросам избранный президент Джо Байден и я согласились поддерживать связь и тесно сотрудничать», — написал Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден объявил себя победителем выборов в США, однако официально их итоги ещё не подведены. Трюдо 7 ноября поздравил Байдена с избранием главой США.

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