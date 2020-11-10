Варшава, , 09:24 — REGNUM Вечером, 9 ноября, в Варшаве перед зданием министерства образования собрались протестующие, где потребовали отставки министра образования Польши Пшемыслава Чарнека. Часть демонстрантов сели на проезжую часть, чем заблокировали движение автомобилей. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Полицейские вмешались в акцию протеста, где группа участников незаконного собрания перекрыла дорогу. Эти люди проигнорировали призывы действовать в соответствии с законом. Была применена физическая сила, люди были перемещены на обочину дороги и тротуар. Было восстановлено нормальное движение транспорта», — сообщили в полиции Варшавы по итогам мероприятия.

Однако вмешательство полиции решило проблему блокировки дорог лишь на время. Сообщается, что после акции у здания министерства образования протестующие направились к площади Унии Любельской, и на пути некоторые из них перекрыли дорогу на улице Маршалковской. Затем участники демонстрации направились в сторону площади Тшех Кшижув, и во время шествия по улице Ксиженца также на время перекрыли проезжую часть.

Варшавская полиция также отреагировала на это. Сообщается, что на нарушителей дорожного движения были выписаны протоколы. Их ожидает суд.

Ранее министр образования Пшемыслав Чарнек отметился жесткой критикой в адрес протестующих, а также обещал пересмотреть систему государственных грантов для тех высших заведений, руководство которых поощряет участие студентов в акциях протеста.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.