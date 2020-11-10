Москва, , 09:21 — REGNUM В зону конфликта в Нагорном Карабахе, где с ночи 10 ноября начал действовать режим полного прекращения огня, отправился ещё один самолёт с российскими миротворцами. Об этом сообщили в Минобороны РФ 10 ноября.

«Девятый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома «Ульяновск-Восточный», — уточнили в военном ведомстве.

Воздушное судно доставил в Нагорный Карабах российских миротворцев, а также спецтехнику, автомобили и бронетранспортёры.

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Всего в регион планируется перебросить 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Командование этим контингентом будет развёрнуто в Степанакерте. В основе миротворческих сил будут подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, нахождение в Нагорном Карабахе российских миротворцев предусмотрено трёхсторонним соглашением о полном прекращении боевых действий в зоне конфликта, подписанным 9 ноября президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В документе прописано, что с 00:00 10 ноября Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.

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