Москва, , 09:15 — REGNUM Госсовет является компиляцией региональных позиций и, по сути, находится в статусе расширенного правительства. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Сейчас роль регионов, региональных администраций существенно меняется. И в политическом плане, поскольку те поправки в конституцию, которые были недавно приняты, они повышают роль Государственного совета. Государственный совет — это квинтэссенция такого регионального мнения, региональных позиций. Это по большому счету расширенное правительство. Это совет губернаторов, возглавляемый президентом. Это в политическом плане», — сказал Белоусов.

По его словам, на экономическом направлении на данный момент создаётся пакет инициатив, нацеленных на поддержку развития в регионах.

Белоусов отметил, что это касается в первую очередь развития малого и среднего бизнеса.