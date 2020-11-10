Баку, , 09:12 — REGNUM Трёхстороннее соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, станет последним пунктом в решении давнего конфликта. Об этом 10 ноября в обращении к гражданам Азербайджана заявил глава республики Ильхам Алиев.

«Сегодня исторический день для нашей страны. Сегодня армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт прекращается, — сказал глава государства. — Считаю, что подписанное сейчас трёхстороннее заявление станет конечной точкой в направлении решения вопроса».

Алиев подчеркнул, что это заявление «имеет историческое значение».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно подписанному сторонами соглашению с 00:00 мск 10 ноября в зоне нагорно-карабахского конфликта объявляется полное прекращение огня и всех военных операций. Азербайджанская Республика и Республика Армения остаются на занимаемых ими в настоящее время позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации.

Всего планируется направить в Нагорный Карабах 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.

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