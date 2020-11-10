Стокгольм, , 09:09 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен прекращает находится в режиме изоляции. Ранее политик несколько дней провел в своей резиденции Sagerska huset. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«После отрицательного результата теста на COVID-19 и консультации с врачом премьер-министр сейчас прерывает режим изоляции», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Микаэль Линдстрём.

Как сообщало ИА REGNUM, Лёвен отправился на изоляцию 5 ноября после того, как было установлено, что человек, находящийся в его непосредственном окружении, контактировал с лицом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.

Согласно заявлению Линдстрёма, из режима изоляции также вышла супруга премьер-министра.

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