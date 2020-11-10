Киев, , 09:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, заразившийся коронавирусом, дееспособен и не нуждается в заместителях. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 9 ноября в эфире телеканала ICTV.

Отвечая на вопрос о возможном исполнении президентских функций, Разумков, в первую очередь, пожелал здоровья Зеленскому.

«По состоянию на сегодня, президент к счастью, может выполнять свои функции, а у президентов нет заместителей», — отметил чиновник.

Спикер Рады выразил надежду, что и в дальнейшем «всё будет происходить именно так».

Напомним, согласно конституции Украины, в случае невозможности исполнения президентом своих полномочий, его может заменить спикер парламента. Так было во время государственного переворота 2014 года, когда законного президента Украины Виктора Януковича отстранили от власти, а должность главы государства исполнял председатель Верховной рады Александр Турчинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пожелал здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого выявили коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США пожелали скорейшего выздоровления Зеленскому