Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Вахтанг Гомелаури 9 ноября провел встречу с иностранными послами и другими представителями дипломатического корпуса в связи разгоном протестующих в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Грузии — все новости»

Сообщается, что на встрече обсуждался инцидент, произошедший в ночь с 8 на 9 ноября. Тогда активисты попытались прорваться в здание Центральной избирательной комиссии Грузии, а правоохранители разогнали их с помощью водомета.

«Представители дипломатического корпуса интересовались реализуемыми и планируемыми министерством внутренних дел превентивными мерами, связанными с охраной общественного порядка во время проходящих митингов и акций протеста. Им была предоставлена подробная информация по этому поводу», — говорится в сообщении от МВД.

В ведомстве выразили готовность оперативно предоставлять информацию «международным партнерам» о новых нарушениях и о реакции правоохранителей на них.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». В Тбилиси и Батуми регулярно проводят акции протеста. Акцию, которая проходила в ночь на 10 ноября, несмотря на введение комендантского часа, разгонять не стали.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Грузии напомнили участникам акций протеста о штрафах

Читайте развитие сюжета: В Грузии анонсировали новую протестную акцию