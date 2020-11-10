Сегодня, 10 ноября, президент России Владимир Путин проведет заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

Помимо обсуждения текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам будут приняты Московская декларация и ряд других документов.

Напомним, предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019—2020 гг. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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