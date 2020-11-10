Путин: «К сегодняшнему заседанию подготовлен внушительный пакет документов по сотрудничеству в области в области политики, экономики и гуманитарной сфере».
Важно что пандемия не привела к снижению ключевых направлений деятельности ШОС — Путин.
Россия передала странам ШОС около полумиллиона лабораторий для диагностики коронавируса, проведено девять таких миссий — Путин.
Путин: в связи с эпидемией коронавируса были внесены определённые коррективы в нашу совместную работу.
Путин: позвольте мне, как главе государства, председательствовал ШОС, открыть заседание.
Путин: повестка дня сегодняшнего заседания у всех вас имеется, регламент заранее согласован.
Владимир Путин обращается к членам ШОС:
«Наше заседание проходят в условиях эпидемии коронавируса, но это не помешает в деловой и конструктивный атмосфере рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия наших государств».