Тбилиси, , 08:47 — REGNUM Сотрудники полиции Тбилиси проводят идентификацию участников акции протеста, которые остались возле здания парламента Грузии в ночное время, и им грозит штраф за нарушение карантинного режима. Об этом говорится в заявлении, которое 9 ноября распространила пресс-служба МВД Грузии.

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В ведомстве отметили, что с 9 ноября в крупных городах Грузии начал действовать комендантский час. Нарушителям режима грозит крупный штраф.

«Кто нарушает установленные регуляции, будут идентифицированы и привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 лари (около $600 по курсу)», — говорится в заявлении от МВД.

Напомним, движение «Позор» объявило акцию гражданского неповиновения в ночь с 9 на 10 ноября. Ее участники выступили против введения комендантского часа. Правоохранители не стали пресекать акцию, но несколько человек, которые отошли в сторону от парламента, задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября прошло голосование на выборах в парламент. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» победила, набрав 48% голосов. В оппозиционных партиях заявили, что выборы были сфальсифицированы, и отказались признавать итоги голосования. В Тбилиси и Батуми регулярно проводят акции протеста. В ночь с 8 на 9 ноября протестующие пытались захватить здание Центризбиркома, и полиция разгоняла их водометом.

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