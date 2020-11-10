Ереван, , 08:40 — REGNUM Военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены как можно скорее. Об этом говорится в совместном заявлении министерства обороны и Генерального штаба ВС Армении, опубликованном на сайте военного ведомства 10 ноября.

«Настало время прекратить кровопролитие. Политическое руководство Армении, России и Азербайджана достигли соглашения. Война не завершена полноценно, и боевые действия в Арцахе пока продолжаются», — отмечено в заявлении

Представители ведомств также привали «воздержаться от действий, которые могут подорвать основы государственности».

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Также сообщается, что вооружённые силы Армении будут соблюдать положения трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

«Министерство обороны Республики Армения объявляет, что с 05:00 10 ноября вооружённые силы РА совместно с ВС РФ будут выполнять условия трехстороннего соглашения о прекращении войны в Карабахе, достигнутого премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

Так, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.

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