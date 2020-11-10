Москва, , 08:40 — REGNUM Соглашение о том, что будет создан совместный мониторинговый центр за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заключат Россия и Турция. Об этом 10 ноября сообщил дипломатический источник, его слова приводит «Интерфакс».

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Также уточняется, что работа данного мониторингового центра будет регламентирована согласно пятому пункту совместного заявления глав государств России, Армении и Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения и соболезнования в связи с уничтожением на территории Армении вертолёта Ми-24.