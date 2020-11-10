Киев, , 08:39 — REGNUM Тёща бывшего президента Украины Петра Порошенко не болеет COVID-19. Соответствующую информацию опубликовал украинский журналист и политик Анатолий Шарий 9 ноября в своём YouTube-блоге.

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Он выложил видеозапись того, как некие люди, представившись членами молодёжной организации партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, пришли навестить больную женщину.

«У вас ведь лечится Людмила П., тёща Петра Алексеевича Порошенко? Я член молодёжной организации «Европейской солидарности». Мы хотели передать ей небольшой букет и пожелать здоровья, вас спросить, как у неё здоровье?» — заявил врачам неизвестный мужчина.

В процессе общения с персоналом больницы удалось выяснить, что женщина действительно находится в реанимации, но у неё произошёл инсульт, а не заражение коронавирусом.

«Она лежит в реанимации. С инсультом. Когда она выйдет, её можно будет навестить. Просто я не знаю, какое у неё состояние. Я не её лечащий врач», — заявил сотрудник больницы.

Напомним, ранее в эфире одного из телеканалов Порошенко заявил, что его «мама» лечится от осложнений, вызванных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, позже бывший президент Украины появился в кинотеатре на премьере фильма, где весело улыбался и фотографировался со своими сторонниками.

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