Киев, 10 ноября 2020, 08:39 — REGNUM Тёща бывшего президента Украины Петра Порошенко не болеет COVID-19. Соответствующую информацию опубликовал украинский журналист и политик Анатолий Шарий 9 ноября в своём YouTube-блоге.
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Он выложил видеозапись того, как некие люди, представившись членами молодёжной организации партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, пришли навестить больную женщину.
В процессе общения с персоналом больницы удалось выяснить, что женщина действительно находится в реанимации, но у неё произошёл инсульт, а не заражение коронавирусом.
Напомним, ранее в эфире одного из телеканалов Порошенко заявил, что его «мама» лечится от осложнений, вызванных COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, позже бывший президент Украины появился в кинотеатре на премьере фильма, где весело улыбался и фотографировался со своими сторонниками.
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