Горно-Алтайск, , 08:15 — REGNUM Работа оператора Республики Алтай по обращению с отходами ООО «Коммунальщик» подвергнется комплексной проверке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, этого накануне потребовал глава региона Олег Хорохордин на совещании с главами города Горно-Алтайска и районов.

По его словам, от жителей продолжают поступать жалобы на переполненные мусорные баки и контейнерные площадки. Глава поручил по итогам проверки «с привлечением соответствующих органов» вынести предложения по оргвыводам в отношении оператора.

Олег Хорохордин также призвал власти Горно-Алтайска и районов, а также сотрудников министерства регионального развития нормализовать график регоператора по вывозу отходов. Первому зампреду правительства Виталию Махалову поручено проверить текущее состояние мусорных полигонов.

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