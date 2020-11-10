Ереван, , 08:16 — REGNUM В настоящее время премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в Армении. Об этом политик 10 ноября написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Я, конечно, нахожусь в Армении и полноценно выполняю работу премьер-министра», — говорится в сообщении Пашиняна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава аппарата армянского премьер-министра Эдуард Агаджанян сообщил, что спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит протестующими в столице республики Ереване.