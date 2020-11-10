Москва, , 08:10 — REGNUM Министерство иностранных дел России позитивно оценивает признание властями Азербайджана вины за сбитый на территории Армении российский вертолёт Ми-24. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

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"Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — подчеркнули в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 ноября, Министерство обороны России объявило, что в воздушном пространстве Армении был сбит из ПЗРК российский вертолет Ми-24. Погибли два члена экипажа, еще один получил ранения и был эвакуирован.

Позже в Баку признали, что вертолет был сбит азербайджанской стороной. Власти республики принесли «извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

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