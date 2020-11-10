Вашингтон, , 08:01 — REGNUM «Шокирующию» информацию о голосовании в американском штате Невада пообещал раскрыть президент США Дональд Трамп. Об этом написал на свое странице в Twitter.

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По словам главы государства, эти факты выявили сотрудники его штаба, которые работают в регионе. При этом Трамп назвал штат «рассадником поддельных голосов».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября власти Невады объявили, что будут принимать до 10 ноября все избирательные бюллетени, отправленные до 3 ноября включительно.

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