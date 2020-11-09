10 Ноября
7:43
Кадры переброски российских миротворцев в Карабах и прибытие первых подразделений.
Цитата — «Военный обозреватель».
7:41
Протестующие захватили здание парламента Армении в Ереване, избили спикера и требуют отставки правительства страны и премьера Пашиняна лично.
Оппозиция планирует инициировать процедуру выхода из договорённостей по Карабаху.
Цитата «Военный обозреватель» и РИАН.
7:36
В Карабах вылетели первые самолеты с российскими миротворцами
Курс на Нагорный Карабах взяли первые четыре военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находятся российские миротворцы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.