Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин 9 ноября 2020 года приняли совместное решение о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Перемирие наступило 10 ноября 2020 года 00 часов 00 минут по московскому времени. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль коридора, соединяющего два государства, развёрнут российский миротворческий контингент, предусмотрен обмен военнопленными.

По оценке Владимира Путина, «достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».

Тем временем, в Армении начинаются акции протеста против подписания заявления о прекращении огня в Карабахе. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как сторонам удается реализовать достигнутые договорённости.

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