Москва, , 07:32 — REGNUM Курс на Нагорный Карабах взяли первые четыре военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находятся российские миротворцы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Они вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный и должны доставить в республику личный состав, военную технику и оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что РФ направит в Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.