Атланта, США, , 06:37 — REGNUM Массовых фальсификаций в ходе всеобщих выборов в американском штате Джорджия не было, утверждает представитель избирательной комиссии региона Габриэль Стерлинг, передает телеканал NBC News.

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Он отметил, что изменение лидера гонки в рамках голосования было частью тенденции, которая наблюдалась во множестве штатов. Стерлинг добавил, что за кандидата от демократов Джо Байдена проголосовало примерно на 10 тысяч избирателей больше, чем за действующего президента Дональда Трампа. По его мнению, указанным итогам выборов в штате можно доверять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штаб Дональда Трампа подал иск в штате Пенсильвания о нарушении в ходе голосования.

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