Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не будет получать секретные данные от американской разведки пока официально не будут объявлены результаты выборов, передает телеканал CNN.

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«Аппарат директора национальной разведки следует закону о передаче президентских полномочий, согласно требованиям которого процедура передачи власти начнется лишь после того, как кандидатуру одобрит глава Управления общих служб США», — приводит телеканал заявление ведомства.

При этом разведсообщество США отказывается иметь дела с «переходной командой» до официального объявления о победе Байдена на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор США Уильям Барр санкционировал начало проверки сведений о нарушениях в ходе президентских выборов в Соединенных Штатах.

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