Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Иск в суд американского штата Пенсильвания по итогам голосования в регионе подал штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщается на сайте штаба.

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В заявлении утверждается, что система голосования по почте была применена в ходе выборов незаконно. Ответчиком по иску указан госсекретарь Пенсильвании Кэти Буквар.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что на выборах в Пенсильвании «десятки тысяч голосов» были приняты уже после закрытия избирательных участков, что говорит о нарушении законодательства.

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