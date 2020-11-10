Ла-Пас, , 06:02 — REGNUM Избранный президент Боливии Луис Арсе привел к присяге 16 членов правительства, передает телеканал Unitel.

«Перед Боливией стоят несколько вызовов, которые появились за последние 11 месяцев, нам нужно было сформировать правительство, способное ответить на эти вызовы», — заявил он.

Арсе подчеркнул, что новым властям будет необходимо восстановить экономику страны, которой был нанесен ущерб временным правительством.

Отмечается, что новым главой министерства экономики стал Марсело Монтенегро, главой МИД назначили Рохелио Майта. Должность министра при президенте получила Марианела Прада Техада, главой минобороны стал Эдмундо Новильо. На пост министра углеводородов назначили экс-вице-президента энергетического развития Франклина Молину. Министерство внутренних дел возглавил Карлос де Кастильо.

Также в Боливии назначили министров планирования, производственного развития, горнорудной промышленности, труда, здравоохранения, сельского хозяйства, образования и охраны окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венесуэла вернула контроль над своим посольством в Боливии. Со стен здания дипмиссии сняли портрет американского назначенца Хуана Гуайдо и повесили на его место портрет Симона Боливара.

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